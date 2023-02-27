Антони рассказал о вкладе тен Хага в успехи «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони отметил важность роли главного тренера Эрика тен Хага в нынешнем проекте.

Недавно «красные дьяволы» добились триумфа в Кубке английской лиги, взяв верх над «Ньюкаслом» в финальной встрече (2:0). По словам бразильского игрока, работа тен Хага – одна из ключевых причин успехов команды в текущем сезоне: «Тренер играет важнейшую роль. Он энергичен, умён, очень уверен в себе и дальновиден, что не может не сказываться. Он всегда знает в деталях, что будет происходить на поле. Это мой третий трофей под руководством Эрика тен Хага, и после матча с «Ньюкаслом» я сказал ему, что впереди ещё много всего хорошего», – приводит пресс-служба «Манчестер Юнайтед» слова Антони.