Салах – о победе 7:0 над «МЮ»: «Нужно оставаться скромными»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мыслями после сокрушительной победы над «Манчестер Юнайтед» (7:0).

Египтянин отметился двумя голами и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров «красных» в Премьер-лиге за всю историю. Также в активе игрока две результативные передачи в сегодняшней встрече.

«Победа в таком матче – это всегда особенное событие, – высказывается Салах. – Нам нужно оставаться скромными и продолжать побеждать. Надеюсь, этот успех зарядит нас энергией», – сказал в интервью Sky Sports форвард, также прокомментировавший свой голевой рекорд: «Не буду лгать, я очень рад. Потрясающее ощущение».