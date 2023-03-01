Покупка Каземиро — не самая лучшая трата денег для «Манчестер Юнайтед», считает Невилл

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл негативно высказался о трансфере полузащитника Каземиро из «Реала» в стан «красных дьяволов».

Невилл заявил в эфире Sky Sports, что трансфер Каземиро за 70 миллионов евро плюс контракт на пять лет с зарплатой в 20 миллионов евро в год является неразумной тратой для «Манчестер Юнайтед». Однако эксперт отметил, что если говорить о текущей ситуации, то на данный момент бразилец является очень полезным для команды.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в 35 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять голов и записал на свой счет шесть результативных передач.