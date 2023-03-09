Мерсон раскритиковал тен Хага за поражение «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля»

Экс-игрок лондонского «Арсенала» Пол Мерсон высказался о работе главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Напомним, в своем последнем матче в АПЛ «красные дьяволы» разгромно проиграли «Ливерпулю» со счетом 0:7.

«Тен Хагу все сходит с рук. Он выбрал неправильную расстановку и тактику на матч с «Ливерпулем». Не понимаю, как можно было поставить Маркуса Рэшфорда против Виргила ван Дейка и оставить одного на фланге Трента Александера-Арнольда. Только одному тренеру в мире все прощается — тен Хагу», — цитирует Мерсона Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 49 очков за 25 матчей.