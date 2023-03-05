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Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн

05 Марта 2023 • 02:24 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
1 2.35 X 3.60 2 2.90
Через 15 ч. 58 мин.

Главный матч дня - битва «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Обе команды сейчас на ходу и готовы решать серьезные задачи. «Красные» после провального старта сезона по потерянным очкам могут рассчитывать как минимум на Лигу чемпионов, а соперник - на борьбу за второе, а то и первое место. Поэтому цена победы сейчас просто громадная. «Красные дьяволы» к тому наверняка не забыли, как несколько матчей кряду пропускали от этого противника по 4-5 мячей.

Трансляция начнется в 19:30, ее покажут на «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Футбол» (Таджикистан), beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.

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Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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