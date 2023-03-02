«Ливерпуль» уверен в подписании Маунта

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт может перебраться в «Ливерпуль» после завершения сезона.

24-летний футболист, напомним, запрашивает у «Челси» зарплату на уровне главных звёзд команды – клуб пока не готов удовлетворить это требование. Ситуацией планируют воспользоваться другие гранды Премьер-лиги, и «Ливерпуль» считается фаворитом в борьбе за Маунта. Согласно новому отчёту TalkSport, руководство мерсисайдцев уверено в том, что сможет убедить хавбека сборной Англии совершить переход предстоящим летом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мэйсона Маунта в 75 млн евро. В текущем сезоне он отыграл 32 матча, отметившись тремя голами и шестью ассистами.