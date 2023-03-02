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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» уверен в подписании Маунта

02 Марта 2023 • 20:39 Комментировать
Челси
...
Лидс
04.03 18:00

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт может перебраться в «Ливерпуль» после завершения сезона.

24-летний футболист, напомним, запрашивает у «Челси» зарплату на уровне главных звёзд команды – клуб пока не готов удовлетворить это требование. Ситуацией планируют воспользоваться другие гранды Премьер-лиги, и «Ливерпуль» считается фаворитом в борьбе за Маунта. Согласно новому отчёту TalkSport, руководство мерсисайдцев уверено в том, что сможет убедить хавбека сборной Англии совершить переход предстоящим летом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мэйсона Маунта в 75 млн евро. В текущем сезоне он отыграл 32 матча, отметившись тремя голами и шестью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ ЛИДС
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