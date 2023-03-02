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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Директор «Брайтона» Барбер: «Сказал нашим уборщикам, что «Челси» может объявить охоту и за ними»

02 Марта 2023 • 15:20 Комментировать
Челси
...
Лидс
04.03 18:00

Исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер рассказал о своём отношении к лондонскому «Челси». Напомним, «синие» за последние несколько месяцев увели у «чаек» левого защитника Марка Кукурелью, главного тренера Грэма Поттера, а также главу скаутского отдела Пола Уинстэнли.

«Я всегда с радостью отвечаю на звонки из «Челси». Конечно, если дело не касается наших тренеров. Я уже сказал нашим уборщикам, что «Челси» может объявить охоту и за ними», – цитирует Барбера журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Грэм Поттер у руля «Челси» сейчас идёт на десятом месте в Английской премьер-лиге. Тренера могут уволить, если команда проиграет в двух последующих матчах с «Лидсом» и «Боруссией» Дортмунд.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Пол Барбер
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ЧЕЛСИ ЛИДС
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