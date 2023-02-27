Поттер: «Артету и Клоппа тоже хотели уволить, но сейчас всё изменилось»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер попросил фанатов команды запастись терпением, приведя в пример Микеля Артету и Юргена Клоппа. Напомним, в последних 15 матчах «синие» одержали всего две победы. В феврале команда забила всего один гол в 5 матчах.

«Арсенал» два года отыграл под руководством Микеля Артеты, после чего в клубе задумывались над его увольнением. Ситуацию расценивали, как настоящую катастрофу, но сейчас всё изменилось. То же самое с Клоппом. В первое время «Ливерпуль» не добивался результата, из-за чего нетерпеливые люди хотели его отставки. Такие вещи вполне естественны в футболе», – сказал Поттер на пресс-конференции.