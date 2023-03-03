Что нужно Поттеру поменять в «Челси», чтобы выправить ситуацию

«Челси» находится в кризисе, и уже идёт много разговоров о возможном увольнении Грэма Поттера. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что надо тренеру изменить в игре «синих», чтобы исправить ситуацию.

«Челси» в этом году потратил сумасшедшую кучу денег, сменил тренера, но команда проваливает сезон. Лондонцы идут в нижней части таблицы и рискуют вылететь из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала. Ранее «Челси» вылетел и из всех внутренних кубков. Очевидно, что Грэму Поттеру надо срочно менять что-то в игре команды, чтобы исправить ситуацию.

Вернуть свободу Джеймсу

После зимних приобретений Поттер изменил тактику команды. Если в прошлом году «Челси» действовал с тремя центральными защитниками и латералями, то в этом – с четвёркой сзади. Поттер пытается найти место на поле своим новичкам. Однако при переходе на четвёрку сзади Рис Джеймс превратился из латераля в полноценного правого защитника. В итоге англичанин, который был одним из лучших игроков мира в предыдущей роли, теперь не даёт «Челси» необходимой поддержки впереди.

Благо травма Тьяго Силвы при отсутствии в заявке на Лигу чемпионов Бенуа Бадиашиля может заставить Поттера хотя бы в матче против дортмундской «Боруссии» вернуться к схеме с тремя защитниками и латералями. Кажется, это должно пойти на пользу.

Разобраться с нападающими

«Челси» потратил кучу денег, но не подошёл к решению едва ли не главной проблемы. У команды просто отсутствует нападающий, который забивает. Кай Хаверц не является чистым голеадором, а Давиду Фофана нужно время, чтобы освоиться в Англии. Неудивительно, что в матче против «Тоттенхэма» Поттер даже выпустил на поле Пьера-Эмерика Обамеянга, на которого не рассчитывает и исключил из заявки на Лигу чемпионов.

Сам Поттер говорит, что габонец проявлял профессионализм. Возможно, наставнику пришло время сделать ставку на Обамеянга на концовку сезона хотя бы в рамках Премьер-лиги, или найти другой выход, но уже просто пора что-то решить с нападением.

Найти партнёра для Фернандеса в центре поля

Сага с переходом Энцо Фернандеса в «Челси» тянулась долго, и аргентинец стал самым дорогим игроком в истории клуба. Однако пока чемпион мира не показывает того футбола, который позволил бы команде найти баланс в центре поля. В матче с «Тоттенхэмом» Поттер даже выпустил на поле Рубена Лофтуса-Чика. До этого наставник пробовал Галлахера.

Сейчас от травм оправились Закария, Ковачич и, прежде всего, Канте. Наверное, именно в паре с французом Фернандес сможет чувствовать себя увереннее всего. Аргентинцу просто нужен партнёр, который будет более сосредоточен на обороне, чтобы освободить новичку возможность помогать атаке.

Объединить команду

Успехи «Челси» в прошлые годы можно было назвать успехом «банды». Команда была едина и билась друг за друга. Сейчас лондонцы выглядят абсолютно разрозненным коллективом. Учитывая большое количество новичков, это и понятно. Тем не менее Поттеру надо как-то всех объединить, чтобы «Челси» стал единым. В противном случае ничего хорошего не получится.

Роман Андреев

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