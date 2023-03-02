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Полузащитник «Челси» Сантос перешёл в «Васко да Гама» на правах аренды официально

02 Марта 2023 • 16:38 Комментировать
Челси
...
Лидс
04.03 18:00

Полузащитник «Челси» Андрей Сантос перешёл в «Васко да Гама» на правах аренды до конца июня нынешнего года, сообщает официальный сайт бразильского клуба.

Напомним, что 18-летний Сантос перешёл в лондонский клуб минувшей зимой именно из «Васко да Гама». Сумма трансфера составила 12,5 миллионов евро.

Отметим, что за «Челси» молодой бразилец не успел провести ни одной официальной встречи, так как не смог получить разрешение на работу в Англии.

На данный момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко в 24 турах. Свой следующий матч «синие» проведут 4 марта против «Лидса». Начало — в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Васко Да Гама Андрей Сантос
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