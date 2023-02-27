«Челси» будет полностью выплачивать зарплату Андрею Сантосу, пока бразилец будет в аренде

Лондонский «Челси» будет полностью платить зарплату своему полузащитнику Андрею Сантосу, пока тот будет выступать за «Васко да Гама» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, ранее «Челси» не смог добыть для игрока разрешение на работу, поэтому Андрей в итоге был вынужден отправиться в аренду. «Васко да Гама» близка к возвращению игрока, который лишь недавно покинул команду. Аренда будет рассчитана до июля.

Несколько дней назад Андрей Сантос помог молодёжной сборной Бразилии выиграть Копа Америка, став лучшим бомбардиром турнира с 7 голами в активе.