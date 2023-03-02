Владельцы «Челси» планируют снести «Стэмфорд Бридж» и построить на его месте новый стадион

Домашний стадион лондонского «Челси» «Стэмфорд Бридж» в скором времени могут полностью снести. По информации от журналиста Мэтта Лоу, руководство «пенсионеров» склоняется к тому, чтобы построить новый стадион, снеся при этом нынешний.

Окончательное решение ещё не принято, но наиболее вероятным сценарием пока является именно снос «Стэмфорд Бридж». Владельцы «Челси» во главе с американским бизнесменом Тоддом Бёли хотят построить новую арену, которая будет одной из лучших в Европе.

Напомним, реконструкцию «Стэмфорд Бридж» ранее планировал сделать прежний владелец «Челси» Роман Абрамович, но процесс усложнили юридические аспекты.