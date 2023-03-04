​Мудрик впервые не вышел на поле в матче «Челси» - за него заплатили 70 млн евро

В субботу «Челси» проводил домашний матч Премьер-лиги против «Лидса». Команда Грэма Поттера смогла, наконец, прервать неудачную серию в чемпионате, победив со счётом 1:0. Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик все 90 минут просидел в запасе. Это первый такой случай для 22-летнего футболиста после зимнего трансфера – ранее он всё время получал игровое время.

Напомним, что в январе «Челси» потратил на трансфер Михаила Мудрика 70 миллионов евро. За счёт бонусных выплат «Шахтёр» может получить от лондонского клуба ещё 30 миллионов евро.

Следующий матч «Челси» проведёт 7 марта – против дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов на выезде.