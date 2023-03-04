«Челси» - «Лидс»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 26-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Челси» и «Лидс».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Челси - Лидс
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Протокол игры
|(1:0) Фофана Уэсли53'
Аррисабалага Кепа•Фофана Уэсли• 35'Кулибали Калиду•Бадьяшиль Бенуа•Лофтус-Чик Рубен•Фернандес Энцо•Ковачич Матео75' (Чуквуэмека Карни (75') •Чилуэлл Бен•Стерлинг Рахим68' (Закария Денис (68') •Хаверц Кай•Фелиш Жоау68' (Галлахер Конор (68')
04 марта. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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