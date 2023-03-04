Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» - «Лидс»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

04 Марта 2023 • 17:30 Комментировать
Челси
1:0
Лидс
2-й тайм

В 26-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Челси» и «Лидс».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Челси - Лидс

Доступ после регистрации

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Челси1:0Лидс
(1:0) Фофана Уэсли53' 
Аррисабалага КепаФофана Уэсли  35'Кулибали КалидуБадьяшиль БенуаЛофтус-Чик РубенФернандес ЭнцоКовачич Матео 75' (Чуквуэмека Карни ( 75') Чилуэлл БенСтерлинг Рахим 68' (Закария Денис ( 68') Хаверц КайФелиш Жоау 68' (Галлахер Конор ( 68')
Запасные: Мадуэке НониБеттинелли МаркусМудрик МихаилОбамеянг Пьер-ЭмерикЗиеш ХакимЧалоба Трево
Мелье ИлланЭйлинг ЛюкКох РобинВебер МаксимилианФирпо ЖуниорАдамс ТайлерМаккенни УэстонСаммервилл КрисенсиоАаронсон БренденХаррисон ДжекРюттер Жоржиньо 69' (Ньонто Вильфред ( 69')
Запасные: Рока МаркРоблес ЖоэльГринвуд СэмКристенсен РасмусГрэй АрчиСтрёйк ПаскальГиаби Дарко
04 марта. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Лидс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ЛИДС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ньюкасл Ньюкасл
2
0
1.49 4.70 6.40
Видео
81 мин
Астон Вилла Астон Вилла
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1
0
2.02 3.50 3.85
Видео
81 мин
Челси Челси
Лидс Лидс
1
0
1.60 4.30 5.40
Видео
81 мин
Арсенал Арсенал
Борнмут Борнмут
2
2
1.25 6.60 11.00
Видео
81 мин
Брайтон Брайтон
Вест Хэм Вест Хэм
3
0
1.82 3.75 4.50
Видео
81 мин
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Тоттенхэм Тоттенхэм
0
0
3.25 3.35 2.29
Видео
04.03.23 в 20:30
Саутгемптон Саутгемптон
Лестер Лестер
2.70 3.30 2.70
Видео
05.03.23 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Эвертон Эвертон
2.75 3.15 2.80
Видео
05.03.23 в 19:30
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.24 3.70 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Марта
19:10 · Англия. Премьер-лига
Эдерсон провёл свой сотый сухой матч в АПЛ
19:05 · Англия. Премьер-лига
В АПЛ забили второй самый быстрый гол в истории
18:51 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» повесил ценник на звёздного Кейна
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Лидс»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Борнмут»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 1
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:26 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» озвучил состав на матч с «Борнмутом»
17:22 · Англия. Премьер-лига
​Мудрик в запасе: Поттер выбрал состав «Челси» на матч с «Лидсом»
16:30 · Англия. Премьер-лига
​Появился ещё один претендент на Гвардиола
16:24 · Англия. Премьер-лига
В новом контракте Кайседо с «Брайтоном» не будет суммы отступных
16:23 · Англия. Премьер-лига
Фоден – самый молодой игрок в истории «Манчестер Сити», оформивший 50 голевых действий в АПЛ
15:30 · Англия. Премьер-лига
​Клопп и тен Хаг объединились и выступили с заявлением
15:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готов продать Бернарду Силву в «Барселону» за 65 миллионов евро
15:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Ньюкасл»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
14:54 · Англия. Премьер-лига
​Холанн и Фоден – в основе «Манчестер Сити» на матч с «Ньюкаслом»
Все новости
Рекомендуем