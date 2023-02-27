Рис Джеймс: «Сможем ли мы обыграть «Лидс»? Сложно сказать»

Защитник «Челси» Рис Джеймс сомневается, что его команда на следующей неделе сможет обыграть «Лидс» на своём поле в рамках Английской премьер-лиги. Напомним, у команды Грэма Поттера нет ни одной победы в последних 6 матчах. В этих встречах «синие» забили всего один гол.

«Сможем ли мы обыграть «Лидс»? Сложно сказать. Игроки стараются. Мы полностью выкладываемся на поле, но результаты складываются не в нашу пользу. Игрокам не всё равно. Все выкладываются на полную на тренировках», – сказал Джеймс в интервью после вчерашнего поражения «Тоттенхэму».

«Челси» сейчас занимает десятую строчку в Английской премьер-лиге. Одинаковое количество очков с «синими» имеет «Астон Вилла», которая располагается на одиннадцатом месте.