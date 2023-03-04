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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» выиграл у «Лидса» в судьбоносном матче для Поттера и прервал 5-матчевую безвыигрышную серию в АПЛ

04 Марта 2023 • 19:52 Комментировать
Челси
1:0
Лидс
окончен

В 26-м туре АПЛ «Челси» предстоял домашний матч против «Лидса».  Михаил Мудрик попал в запасной состав, а Рис Джеймс оказался вне заявки на трибуне из-за травмы подколенного сухожилия.

Протокол игры  
Челси1:0Лидс
(1:0) Фофана Уэсли53'  
Аррисабалага КепаФофана Уэсли  35'Кулибали КалидуБадьяшиль БенуаЛофтус-Чик Рубен 84' (Чалоба Трево ( 84') Фернандес Энцо 84' (Мадуэке Нони ( 84') Ковачич Матео 75' (Чуквуэмека Карни ( 75') Чилуэлл БенСтерлинг Рахим 68' (Закария Денис ( 68') Хаверц КайФелиш Жоау 68' (Галлахер Конор ( 68'  90')
Запасные: Беттинелли МаркусМудрик МихаилОбамеянг Пьер-ЭмерикЗиеш Хаким
Мелье ИлланЭйлинг ЛюкКох РобинВебер МаксимилианФирпо ЖуниорАдамс ТайлерМаккенни УэстонСаммервилл КрисенсиоАаронсон БренденХаррисон Джек 81' (Гринвуд Сэм ( 81') Рюттер Жоржиньо 69' (Ньонто Вильфред ( 69')
Запасные: Рока МаркРоблес ЖоэльКристенсен РасмусГрэй АрчиСтрёйк ПаскальГиаби Дарко
04 марта. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

После того как Роман Абрамович ушёл из «Челси», «синий» клуб угодил в глубокий кризис. В плане выступления в Лиге чемпионов трудно сказать, какие у «аристократов» шансы пройти в четвертьфинал. Минимальное гостевое поражение от дортмундской «Боруссии» отыграть вполне реально. А вот в АПЛ «синие» провалились достаточно глубоко. Ко встрече с «Лидсом» они подходили с бэкграундом в Премьер-лиге из двух поражений подряд, а также пяти кряду матчей без побед. Если копнуть ещё, то «Челси» до этого добился лишь одного выигрыша в девяти матчах чемпионата Англии.

На фоне этого весьма бледного шествия «Челси» по турнирной дистанции возникла и стала настойчиво распространяться информация, что домашняя игра с «Лидсом» станет решающей для малоопытного на топовом уровне главного тренера команды Грэма Поттера. Или победа (возможно, хотя бы ничья) – или отставка. А как он хотел? Тут АПЛ, здесь всё серьёзно. Две недели назад «аристократы» исхитрились проиграть у себя дома «Саутгемптону» с последнего места таблицы. У «Лидса» положение было несколько лучше – он занимал последнюю именно невылетную строчку, то есть семнадцатую.

Хозяева «Стэмфорд Бридж» с первых минут взяли мяч под свой контроль, сделав в некоем роде заявку на быстрый гол. Но «Лидс» не дрогнул. На двенадцатой минуте Чилуэлл подал угловой с левого фланга на ближнюю штангу, и Фофана, опередивший Рюттера, головой подсёк мяч выше створа. В конце пятнадцатой минуты получилось совсем уж опасно. Кай Хаверц выскочил один на один с чужим вратарём по правому полуфлангу, и не смог ему помешать в подкате Вебер, однако своё веское слово сказал Мелье, парировавший удар на угловой.

Ещё через несколько минут Жоау Фелиш заставил мяч встретиться с перекладиной, а на подборе Ковачич пробил выше – всё это примерно с линии штрафной. По истечении получаса игры Чилуэлл подцепил на левом полуфланге длинную диагональ Стерлинга и в касание направил сферу рядом с дальней штангой. Но во второй половине тайма натиск хозяев уменьшился, и гости где-то отметились какими-то полумоментами, но не более. На перерыв команды разошлись при нулевом счёте.

«Синие» чуть не оформили забитый гол сходу во втором тайме, однако Стерлинг в падении после передачи справа от Лофтуса-Чика промахнулся мимо цели. Зато не промахнулся вторым этажом Фофана, откликнувшись на подачу слева Чилуэлла с углового (1:0). Взятие гостевых ворот случилось на 53-й минуте. А вскоре визитёры могли шальным образом восстановить статус-кво, но немного не попал в правый угол Тайлер Адамс дальним парашютным ударом. Кроме того, Эйлинг исполнил сильный прострел с правой стороны, а Рюттер крайне неудачно для себя и своей команды переправил мяч в руки Кепы.

«Аристократы» не стали додавливать соперника до более уверенной победы и сосредоточились больше на сохранении минимального счёта. Это у них получилось, однако нервишки у болельщиков «синих» наверняка пощекотались на 88-й минуте, когда Эйлинг на правой штанге чуть не попал головой в девятку после кросса слева от Фирпо. Плюс ещё после углового мяч метался по штрафной хозяев, а на другой гостевой корнер пришёл Мелье, который даже пробил головой в руки Кепы.

В итоге осталось 1:0 – «Челси» прерывает пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате Англии, и Грэм Поттер пока спасается от отставки. Через три дня «пенсионерам» предстоит новое испытание – ответный матч с дортмундской «Боруссией» под эгидой Лиги чемпионов.

Кирилл Иванцов

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