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Кулибали: «Мудрику нужен мяч, чтобы делать разницу на поле»

03 Марта 2023 • 15:41 Комментировать
Челси
...
Лидс
04.03 18:00

Защитник «Челси» Калиду Кулибали оценил потенциал Михаила Мудрика, который перебрался в команду в январе из донецкого «Шахтёра». Напомним, сумма трансфера украинца составила 70 миллионов евро. Ещё 30 миллионов «горняки» в будущем могут получить в виде бонусов.

«Мудрик очень быстр. У него есть невероятная техника при обыгрышах один в один. Миша может стать для нас важным игроком. Ему нужен мяч, чтобы сделать разницу, а наша задача – почаще снабжать его передачами»

Напомним, Мудрик успел провести уже 6 матчей за «Челси» во всех турнирах. В этих поединках Михаил не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Калиду Кулибали Михаил Мудрик
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ЧЕЛСИ ЛИДС
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