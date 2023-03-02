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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лидс» столкнётся с конкуренцией со стороны другого клуба АПЛ в борьбе за Чалханоглу

02 Марта 2023 • 11:34 Комментировать
Челси
...
Лидс
04.03 18:00

Ещё один английский клуб обозначил свой интерес к полузащитнику миланского «Интера». По информации от Fichajes.net, помимо «Лидса» в услугах турецкого хавбека также заинтересован «Саутгемптон».

Напомним, Чалханоглу в данный момент ведёт переговоры с «Интером» о продлении контракта. У турка в настоящее время остается всего полтора года по соглашению с «нерадзурри». По новому договору полузащитник хочет зарабатывать больше, что пока является проблемой для «Интера».

29-летний Чалханоглу проводит уже второй сезон в составе миланского «Интера». На счету полузащитника два гола и пять ассистов в 23 матчах чемпионата. Отметим, что «Саутгемптон» находится на дне турнирной таблицы АПЛ, а «Лидс» борется за выживание.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лидс Саутгемптон Хакан Чалханоглу трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ ЛИДС
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