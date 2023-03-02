«Лидс» столкнётся с конкуренцией со стороны другого клуба АПЛ в борьбе за Чалханоглу

Ещё один английский клуб обозначил свой интерес к полузащитнику миланского «Интера». По информации от Fichajes.net, помимо «Лидса» в услугах турецкого хавбека также заинтересован «Саутгемптон».

Напомним, Чалханоглу в данный момент ведёт переговоры с «Интером» о продлении контракта. У турка в настоящее время остается всего полтора года по соглашению с «нерадзурри». По новому договору полузащитник хочет зарабатывать больше, что пока является проблемой для «Интера».

29-летний Чалханоглу проводит уже второй сезон в составе миланского «Интера». На счету полузащитника два гола и пять ассистов в 23 матчах чемпионата. Отметим, что «Саутгемптон» находится на дне турнирной таблицы АПЛ, а «Лидс» борется за выживание.