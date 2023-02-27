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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» не уволит Поттера даже в случае неудачи в ближайших матчах

27 Февраля 2023 • 21:56 Комментировать
Челси
...
Лидс
04.03 18:00

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер по-прежнему не рискует потерять работу в клубе.

Лондонцы продлили серию неудач, уступив «Тоттенхэму» в воскресном матче Английской премьер-лиги (0:2). Недовольство болельщиков положением дел вот-вот достигнет апогея, что, конечно, усиливает давление на специалиста, однако боссы «синих» не собираются принимать поспешных решений. Согласно обновлённому отчёту журналиста Джейкоба Стейнберга, ближайшие два матча против «Лидса» и дортмундской «Боруссии» не станут для Поттера определяющими, несмотря на распространившиеся ранее слухи в СМИ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер
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ЧЕЛСИ ЛИДС
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