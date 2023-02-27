«Челси» не уволит Поттера даже в случае неудачи в ближайших матчах

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер по-прежнему не рискует потерять работу в клубе.

Лондонцы продлили серию неудач, уступив «Тоттенхэму» в воскресном матче Английской премьер-лиги (0:2). Недовольство болельщиков положением дел вот-вот достигнет апогея, что, конечно, усиливает давление на специалиста, однако боссы «синих» не собираются принимать поспешных решений. Согласно обновлённому отчёту журналиста Джейкоба Стейнберга, ближайшие два матча против «Лидса» и дортмундской «Боруссии» не станут для Поттера определяющими, несмотря на распространившиеся ранее слухи в СМИ.