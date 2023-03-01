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Стерлинг может покинуть «Челси» летом

01 Марта 2023 • 14:48 Комментировать
Челси
...
Лидс
04.03 18:00

Полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг грядущим летом может покинуть свою команду, в которую перешёл в июле 2022 года. По информации от журналиста Саймона Филлипса, англичанин вполне может сменить клубную прописку к началу следующего сезона.

По сведениям источника, Стерлинг разочарован своим выбором перебраться в «Челси» из «Манчестер Сити». Напомним, англичанин обошёлся «пенсионерам» в сумму свыше 50 миллионов евро.

Ранее ходили слухи, что Стерлинг привлекает внимание «Арсенала», который сейчас борется за чемпионство. На счету Рахима четыре гола и два ассиста в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рахим Стерлинг трансферы футбола - лето 2023
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