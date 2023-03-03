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Ковачич: «Я многому научился в «Реале»

03 Марта 2023 • 22:58 Комментировать
Челси
...
Лидс
Через 18 ч. 30 мин.

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич вспомнил о времени, проведённом в мадридском «Реале».

Хорват принадлежал «сливочным» с 2015 по 2019 год, после чего был продан в «Челси» за 45 млн евро.

«Мне был всего 21 год, и я многому научился, выступая вместе с великими игроками «Реала». Там был мой главный кумир – Лука Модрич, а также Криштиану Роналду и многие другие.

Лука был моим кумиром с детства, и мы с ним сблизились ещё больше, когда я пришёл в «Реал». Мы продолжаем дружить по сей день. Удивительно, когда один из твоих друзей – такой выдающийся игрок. Я многому у него учусь», – цитирует Goal 28-летнего хавбека.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Лука Модрич Матео Ковачич
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