Ковачич: «Я многому научился в «Реале»

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич вспомнил о времени, проведённом в мадридском «Реале».

Хорват принадлежал «сливочным» с 2015 по 2019 год, после чего был продан в «Челси» за 45 млн евро.

«Мне был всего 21 год, и я многому научился, выступая вместе с великими игроками «Реала». Там был мой главный кумир – Лука Модрич, а также Криштиану Роналду и многие другие.

Лука был моим кумиром с детства, и мы с ним сблизились ещё больше, когда я пришёл в «Реал». Мы продолжаем дружить по сей день. Удивительно, когда один из твоих друзей – такой выдающийся игрок. Я многому у него учусь», – цитирует Goal 28-летнего хавбека.