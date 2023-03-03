Поттер: «Следующие два матча станут для меня решающими? Я рассматриваю всё иначе»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер не беспокоится о том, что его в скором времени могут уволить. Ранее ходили слухи, что два следующих матча с «Лидсом» и дортмундской «Боруссией» станут решающими в судьбе англичанина.

«Следующие два матча станут для меня решающими? Я рассматриваю всё иначе. Мы знаем, в каком положении находимся. Нам нужно исправить результаты, ведь в последнее время они были ужасными», – сказал Поттер на пресс-конференции.

Напомним, «Челси» добыл всего две победы в последних пятнадцати матчах. Команда отстаёт от зоны Лиги чемпионов на четырнадцать очков, располагаясь на десятой строчке.