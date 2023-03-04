​Эйлинг: «Думали, что сможем выиграть»

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата «Челси» обыграл с минимальным преимуществом «Лидс», прервав длительную неудачную серию клуба. Защитник «Лидса» Люк Эйлинг прокомментировал итоги игры, он считает, что у его команды были возможности для того, чтобы одержать победу.

- Чувство, что сыграли хорошо, но всегда неприятно получить гол, которого можно было избежать. У нас был непростой отрезок в первом тайме, но удалось улучшить во второй половине игры. В последних матчах мы неплохо играли и была уверенность, что и сейчас получится выиграть. Были шансы, по крайней мере, на ничью, - цитирует слова Эйлинга BBC Sport.