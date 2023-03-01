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Де Дзерби может возглавить «Челси»

01 Марта 2023 • 15:58 Комментировать
Челси
...
Лидс
04.03 18:00

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби может возглавить «Челси». По информации от Football Insider, итальянский специалист является одним из кандидатов для руководства «Челси» на замену Грэму Поттеру.

Напомним, де Дзерби возглавил «Брайтон» в сентябре, как раз придя на замену Грэму Поттеру, который ушёл в «Челси». Англичанин пока не справляется у руля «синих», так как команда идёт на десятом месте в Премьер-лиге.

«Брайтон» во главе с де Дзерби идёт на восьмом месте в турнирной таблице, имея в активе матч в запасе. Роберто также находится на радаре у миланского «Интера», который ищет замену Симоне Индзаги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роберто де Дзерби
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