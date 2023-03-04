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«Челси» планирует переехать на новый стадион

04 Марта 2023 • 21:13 Комментировать
Челси
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Лидс
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В последние годы целый ряд английских топ-клубов переехал на новые арены, и вскоре это может случиться и с «Челси». Как сообщает издание The Telegraph, руководство «Челси» сейчас ведет переговоры по привлечению инвестиций, которые помогут построить новую арену, переезд на которую будет осуществлен к 2030 году.

При этом, как уточняет источник, старый стадион «Стэмфорд Бридж», свидетель всех исторических успехов клуба, будет снесен. Впрочем, никакого официального решения на сей счет еще не принято, тем более, что решать сейчас надо, скорее, проблемы спортивного плана, нежели административного.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси
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