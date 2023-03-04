Поттер: «Я чувствую поддержку игроков»

Рулевой «Челси» Грэм Поттер высказался в преддверии матча Премьер-лиги против «Лидса».

«Синие» постараются завершить серию неудач в домашней встрече с одним из аутсайдеров чемпионата. Поединок состоится в субботу.

«Я понимаю разочарование со стороны, но чувствую поддержку игроков и всех, кто работает в клубе. Я вижу, как наша команда хочет перевернуть ситуацию, и это не может не радовать. Несмотря на проблемы, мы продолжаем биться друг за друга», – приводит журналист Адам Ньюсон слова главного тренера лондонцев.

«Челси» располагается на десятом месте в турнирной таблице с 31 набранным очком после 24 туров.