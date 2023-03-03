Поттер рассказал о кадровых проблемах «Челси» перед матчем с «Лидсом»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о кадровой ситуации в команде накануне очередного тура Английской премьер-лиги. Завтра «синие» на «Стэмфорд Бридж» встретятся с «Лидсом».

«Тьяго Силва пропустил около шести недель. Эдуар Менди делает прогресс в восстановлении. Н’Голо Канте сегодня провёл первую тренировку с командой, но говорить о возвращении на поле пока рано. У Маунта небольшая травма, он завтра не сыграет. Рис Джеймс находится под сомнением», – заявил Поттер на пресс-конференции.

В первом круге «Лидс» разгромил «Челси» у себя дома со счётом 3:0. Красную карточку в той встрече получил защитник лондонцев Калиду Кулибали.