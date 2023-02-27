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Рис Джеймс: «Надеюсь, Силва быстро восстановится, ведь мы нуждаемся в нём»

27 Февраля 2023 • 14:04 Комментировать
Челси
...
Лидс
04.03 18:00

Защитник «Челси» Рис Джеймс прокомментировал травму своего партнёра по обороне Тьяго Силвы. Напомним, бразилец покинул поле в начале поединка против «Тоттенхэма», в котором «Челси» проиграл 0:2 на выезде.

«Я особо не говорил с ним после матча. Он получил удар по колену. У этого парня много талантов. Надеюсь, он восстановится быстрее, ведь мы нуждаемся в нём», – заявил Джеймс в интервью после матча с «Тоттенхэмом».

«Челси» проигрывает уже три матча кряду. С конца января команда забила всего один гол во всех турнирах. Сейчас «пенсионеры» делят 10 строчку Английской премьер-лиги с «Астон Виллой».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва Рис Джеймс
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ЧЕЛСИ ЛИДС
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