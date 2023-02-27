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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Челси» надеются, что Поттер повторит путь Артеты

27 Февраля 2023 • 23:35 Комментировать
Арсенал
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Эвертон
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01.03 22:45

Руководство «Челси» считает, что рано или поздно Грэм Поттер добьётся успеха.

«Синие» потерпели три поражения в последних трёх матчах, а последняя победа лондонского коллектива и вовсе состоялась в середине прошлого месяца. Ранее английские СМИ уже рассказывали о нежелании боссов «Челси» отправлять Поттера в отставку по ходу текущего сезона. По данным журналиста Тома Родди, в клубе надеются, что со временем терпение окупится – как в случае с Микелем Артетой, поначалу испытывающим трудности в «Арсенале», а затем добившимся успеха. Свою роль сыграли и слова Хосепа Гвардиолы, публично призвавшего «Челси» держаться за Поттера.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола Микель Артета Грэм Поттер
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АРСЕНАЛ ЭВЕРТОН
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