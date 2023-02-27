В «Челси» надеются, что Поттер повторит путь Артеты

Руководство «Челси» считает, что рано или поздно Грэм Поттер добьётся успеха.

«Синие» потерпели три поражения в последних трёх матчах, а последняя победа лондонского коллектива и вовсе состоялась в середине прошлого месяца. Ранее английские СМИ уже рассказывали о нежелании боссов «Челси» отправлять Поттера в отставку по ходу текущего сезона. По данным журналиста Тома Родди, в клубе надеются, что со временем терпение окупится – как в случае с Микелем Артетой, поначалу испытывающим трудности в «Арсенале», а затем добившимся успеха. Свою роль сыграли и слова Хосепа Гвардиолы, публично призвавшего «Челси» держаться за Поттера.