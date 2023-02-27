Следующие два матча «Челси» определят дальнейшую судьбу Поттера

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер в скором времени может всё же потерять свою работу, несмотря на поддержку со стороны руководства. По информации от журналиста Мэтта Лоу, следующие два матча станут определяющими для английского специалиста.

В этих играх «Челси» сперва встретится с «Лидсом» в рамках Английской премьер-лиги, а затем сыграет с дортмундской «Боруссией» в рамках ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, первую игру «пенсионеры» проиграли на выезде (0:1).

«Челси» выиграл всего два из своих последних пятнадцати матчей. Команда забила 23 гола в 24 турах Премьер-лиги – это пятнадцатый показатель в чемпионате наряду с «Вест Хэмом».