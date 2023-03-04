Рис Джеймс точно не сыграет сегодня с «Лидсом»

Правый защитник «Челси» Рис Джеймс точно не сыграет в сегодняшнем поединке против «Лидса» в рамках Английской премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт «синих».

Отмечается, что у Джеймса не травма, а мышечная напряжённость. Футболист с большой долей вероятности сможет принять участие в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Напомним, в игре с «Лидсом» также не сможет сыграть полузащитник Мэйсон Маунт и защитник Тьяго Силва. Последний пропустит 6 недель из-за травмы колена.

На счету Джеймса гол и результативная передача в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.