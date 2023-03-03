Скаут «Реала» считал Бадьяшиля потенциально лучшим в мире на своей позиции

Известный скаут мадридского «Реала» Джуни Калафат ранее призывал руководство клуба приобрести центрального защитника Бенуа Бадьяшиля, который в январе за 38 миллионов евро перебрался из «Монако» в «Челси».

По информации от журналиста Марио Кортеханы, Калафат ранее сделал отчёт для бывшего тренера «Реала» Зинедина Зидана, где описывал Бадьяшиля как потенциально одного из лучших игроков в мире на своей позиции.

Напомним, Калафат ранее нашёл для «Реала» таких игроков, как Федерико Вальверде, Эдер Милитао, Каземиро, Винисиуса Жуниора, Родриго и многих других. Бадьяшиль уже успел провести за «Челси» 5 матчей в Английской премьер-лиге.