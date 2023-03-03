Нападающий Ромелу Лукаку рассматривает возможность возвращения в «Челси» после выступления в «Интере» на правах аренды.

Арендный договор 29-летнего футболиста с миланским клубом рассчитан до конца текущего сезона и не предусматривает возможность полноценного выкупа. Согласно сведениям Gazzetta dello Sport, Лукаку готов вновь попробовать силы в «Челси» после завершения выступлений в «Интере», однако лондонцы не планируют встраивать в команду бельгийского форварда в предстоящем сезоне.

Контракт Ромелу Лукаку с «Челси» рассчитан до июня 2026 года. В текущей кампании игрок отметился четырьмя голами в 15 поединках.