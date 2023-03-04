​Мудрик в запасе: Поттер выбрал состав «Челси» на матч с «Лидсом»

В субботу «Челси» будет принимать «Лидс» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Главный тренер лондонской команды Грэм Поттер принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Кепа, Бадьяшиль, Кулибали, Фофана, Чилуэлл, Лофтус-Чик, Энцо Фернандес, Ковачич, Фелиш, Стерлинг, Хаверц.

Украинец Михаил Мудрик, за которого в январе «Челси» заплатил «Шахтёру» 70 миллионов евро, начнёт игру на скамейке для запасных.

Матч Премьер-лиги между «Челси» и «Лидсом» стартует в 18:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.