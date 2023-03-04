Поттер: «Тьяго Силву заменить сложно, но у Уэсли Фофана тоже есть свои уникальные качества»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал, как планирует заменить травмированного Тьяго Силву, который из-за повреждённого колена пропустит около 6 недель. Напомним, бразилец получил свою травму неделю назад в матче с «Тоттенхэмом»

«Тьяго Силву заменить сложно, но у Уэсли Фофана тоже есть свои уникальные качества. Нам не хватало его, когда он восстанавливался после травмы. Для него это вызов», – сказал Поттер на пресс-конференции.

Напомним, Фофана перебрался в «Челси» прошлым летом из «Лестера» за 82 миллиона евро. Француз в этом сезоне пропустил 4 месяца из-за различных повреждений.