Кулибали: «Поттеру всё равно, стоишь ли ты 20 миллионов или 100»

Защитник «Челси» Калиду Кулибали рассказал о том, как главный тренер команды Грэм Поттер общается с разными футболистами в зависимости от их трансферной стоимости.

«Поттер общается с каждым. Грэм обращается со всеми на равных. Ему всё равно, стоишь ли ты 20 миллионов или 100. Это признак отличного тренера», – цитирует Кулибали британское издание Sun Sport.

Напомним, Кулибали летом перешёл в «Челси» из «Наполи» за 38 миллионов евро. В последних трёх матчах Калиду выходил в стартовом составе команды, хотя до отсутствовал на поле на протяжение длительного срока.

На счету Кулибали один гол в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.