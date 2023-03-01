«Челси» с ноября забил меньше всех голов в четырёх дивизионах Англии

И вновь удивительный факт о неудачном сезоне лондонского «Челси». Как сообщают знатоки футбольной статистики из Opta, в четырёх высших английских дивизионах нет ни одной команды, которая забила бы меньше «синих», начиная с 6 ноября 2022 года. С этой даты у «Челси» всего лишь шесть забитых голов, подопечные Грэма Поттера сыграли 15 матчей во всех турнирах.

Напомним, что текущий сезон «синие» проводят плохо и идут в турнирной таблице АПЛ лишь на 10-м месте. Притом, «синие» потратились больше всех на трансферы этой зимой во всём мире.

В грядущем туре АПЛ «Челси» ждёт «Лидс», недавно нанявший нового тренера – испанца Хави Грасию.