Обамеянгу и Аспиликуэте будет разрешено покинуть «Челси» летом

Сразу двум футболистам лондонского «Челси» будет разрешено покинуть команду в следующем сезоне. Речь идёт о нападающем Пьере-Эмерике Обамеянге, а также о капитане Сесаре Аспиликуэте, который способен закрыть любую позицию в обороне.

Напомним, Обамеянг зимой хотел покинуть «Челси» ради возвращения в «Барселону», из которой ушёл перед стартом нынешнего сезона. Тем не менее, стороны так и не смогли провернуть сделку. Аспиликуэта, в свою очередь, прошлым летом тоже мог перейти в «Барселону», но в итоге решил остаться и продлить контракт с «Челси».

Соглашения Обамеянга и Аспиликуэты с «пенсионерами» подходят к концу летом 2024 года. Оба футболиста не являются основными в команде Грэма Поттера.