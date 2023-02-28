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Обамеянгу и Аспиликуэте будет разрешено покинуть «Челси» летом

28 Февраля 2023 • 15:02 Комментировать
Челси
...
Лидс
04.03 18:00

Сразу двум футболистам лондонского «Челси» будет разрешено покинуть команду в следующем сезоне. Речь идёт о нападающем Пьере-Эмерике Обамеянге, а также о капитане Сесаре Аспиликуэте, который способен закрыть любую позицию в обороне.

Напомним, Обамеянг зимой хотел покинуть «Челси» ради возвращения в «Барселону», из которой ушёл перед стартом нынешнего сезона. Тем не менее, стороны так и не смогли провернуть сделку. Аспиликуэта, в свою очередь, прошлым летом тоже мог перейти в «Барселону», но в итоге решил остаться и продлить контракт с «Челси».

Соглашения Обамеянга и Аспиликуэты с «пенсионерами» подходят к концу летом 2024 года. Оба футболиста не являются основными в команде Грэма Поттера.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сесар Аспиликуэта Пьер-Эмерик Обамеянг трансферы футбола - лето 2023
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