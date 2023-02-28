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Силва точно не сыграет в ответном матче с «Боруссией» Дортмунд в Лиге чемпионов

28 Февраля 2023 • 12:41 Комментировать
Челси
...
Лидс
04.03 18:00

Стало известно, что центральный защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва точно не поможет своей команде в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». По информации от журналиста Тома Родди, бразилец пропустит две ближайшие встречи своей команды.

Силва был заменён в начале лондонского дерби против «Тоттенхэма», которое проходило в воскресенье. Бразилец получил удар по колену, после чего был вынужден покинуть поле.

Напомним, недавно 38-летний Силва продлил свой контракт с «Челси» ещё на один сезон. «Челси» проиграл дортмундской «Боруссии» в первом матче ⅛ финала на выезде со счётом 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва
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ЧЕЛСИ ЛИДС
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