Силва точно не сыграет в ответном матче с «Боруссией» Дортмунд в Лиге чемпионов

Стало известно, что центральный защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва точно не поможет своей команде в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». По информации от журналиста Тома Родди, бразилец пропустит две ближайшие встречи своей команды.

Силва был заменён в начале лондонского дерби против «Тоттенхэма», которое проходило в воскресенье. Бразилец получил удар по колену, после чего был вынужден покинуть поле.

Напомним, недавно 38-летний Силва продлил свой контракт с «Челси» ещё на один сезон. «Челси» проиграл дортмундской «Боруссии» в первом матче ⅛ финала на выезде со счётом 0:1.