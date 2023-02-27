Поттер: «Почему мы снова не забили? Посмотрите на «Тоттенхэм», соперник тоже почти ничего не создал»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал голевую засуху своей команды. Напомним, «пенсионеры» не забивают уже три матча подряд. В последних шести матчах команда забила всего один гол. Вчера «Челси» проиграл в дерби против «Тоттенхэма» (0:2).

«Почему мы снова не забили? Посмотрите на «Тоттенхэм», соперник тоже почти ничего не создал. Команда забила ударом с дальней дистанции и со стандарта. Обе команды защищались хорошо. В матчах с «Саутгемптоном» и «Боруссией» Дортмунд у нас были шансы, но сегодня их не было», – заявил Поттер на пресс-конференции после матча.

В следующем туре АПЛ «Челси» сыграет с «Лидсом», который находятся рядом с зоной вылета.