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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поттер: «Почему мы снова не забили? Посмотрите на «Тоттенхэм», соперник тоже почти ничего не создал»

27 Февраля 2023 • 12:02 Комментировать (1)
Челси
...
Лидс
04.03 18:00

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал голевую засуху своей команды. Напомним, «пенсионеры» не забивают уже три матча подряд. В последних шести матчах команда забила всего один гол. Вчера «Челси» проиграл в дерби против «Тоттенхэма» (0:2).

«Почему мы снова не забили? Посмотрите на «Тоттенхэм», соперник тоже почти ничего не создал. Команда забила ударом с дальней дистанции и со стандарта. Обе команды защищались хорошо. В матчах с «Саутгемптоном» и «Боруссией» Дортмунд у нас были шансы, но сегодня их не было», – заявил Поттер на пресс-конференции после матча.

В следующем туре АПЛ «Челси» сыграет с «Лидсом», который находятся рядом с зоной вылета.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Грэм Поттер
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ЧЕЛСИ ЛИДС
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Комментарии (1)
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Alex1972
27 Февраля 2023 в 12:56
На выход.. "Волшебник"..
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