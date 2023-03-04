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Влахович – приоритетная цель «Челси» на лето

04 Марта 2023 • 01:43 Комментировать
Челси
...
Лидс
Через 15 ч. 23 мин.

Лондонский «Челси» намерен усилиться нападающим «Ювентуса» Душаном Влаховичем.

23-летний игрок интересен множеству грандов европейского футбола, включая мадридский «Реал», мюнхенскую «Баварию» и «Ливерпуль». Как уже сообщалось раньше, к сербу присматривается и «Челси». Согласно сведениям Football Insider, лондонцы не просто интересуются звёздным форвардом «Ювентуса», а считают его одной из главных трансферных целей на лето. «Синие» твёрдо намерены усилить атаку после завершения текущего сезона.

Душан Влахович стал автором десяти голов и четырёх ассистов в 23 матчах за «бьянконери» в нынешней кампании. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 80 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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