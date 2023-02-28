Мадуэке — о результатах «Челси»: «Нам всем потребуется время, чтобы найти общий язык»

Нападающий «Челси» Нони Мадуэке поделился мнением о последних результатах «синих». Напомним, лондонцы не могут победить на протяжении шести матчей подряд во всех турнирах.

По словам 20-летнего англичанина, в скором времени «Челси» сможет улучшить свою игру, так как многочисленным новичкам команды требуется время для того, чтобы наладить игровые связи.

«Это новый проект, пришло много новых футболистов. Нам всем потребуется время, чтобы найти общий язык, но поверьте мне, если вы увидите нас в Кобхэме, то поймёте, как усердно мы тренируемся», — приводит слова Мадуэке пресс-служба «Челси».

Также вингер отметил, что очень рад оказаться в «Челси» и попытается оправдать доверие руководства клуба. Напомним, Мадуэке пополнил стан «синих» в январе нынешнего года, перебравшись из нидерландского ПСВ.

На данный момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко в 24 проведённых матчах.