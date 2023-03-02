Маунт страдает из-за неопределённого будущего в «Челси»

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт разочарован ходом переговоров по новому контракту с клубом.

Руководство лондонцев давно запланировало продление соглашение со звёздным воспитанником клуба, однако переговоры зашли в тупик – стороны не могут урегулировать условия сделки. В подписании Маунта заинтересован «Ливерпуль», однако сам 24-летний игрок не горит желанием покидать «Челси». По информации журналиста Энди Диллона, хавбек страдает из-за неопределённого будущего в родном для себя клубе, поскольку хотел бы остаться.

Действующий контракт Мэйсона Маунта рассчитан до лета 2024 года.