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Маунт страдает из-за неопределённого будущего в «Челси»

02 Марта 2023 • 21:49 Комментировать (3)
Челси
...
Лидс
04.03 18:00

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт разочарован ходом переговоров по новому контракту с клубом.

Руководство лондонцев давно запланировало продление соглашение со звёздным воспитанником клуба, однако переговоры зашли в тупик – стороны не могут урегулировать условия сделки. В подписании Маунта заинтересован «Ливерпуль», однако сам 24-летний игрок не горит желанием покидать «Челси». По информации журналиста Энди Диллона, хавбек страдает из-за неопределённого будущего в родном для себя клубе, поскольку хотел бы остаться.

Действующий контракт Мэйсона Маунта рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Мэйсон Маунт
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ЧЕЛСИ ЛИДС
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Манчестерский Иппатий
02 Марта 2023 в 22:15
Может быть пора определиться что важнее - футбол или бабло?
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