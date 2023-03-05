Бывшего игрока «Лидса» приговорили к 17 годам тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней

Бывший игрок «Лидса», 55-летний Стефен Скоулз, проведет ближайшие семнадцать лет своей жизни в тюрьме. Это стало справедливым возмездием за регулярное насилие, которое он проявлял в отношении 17-летней, несовершеннолетней девочки.

Более того, как сообщает Leeds-live, это повторялось несколько раз начиная с января 2020 года, а Скоулз еще и снимал некоторые свои художества на камеру. При этом сам бывший футболист до последнего отрицал свою вину и так в итоге и не сознался.

В самом клубе на известия о злоключениях бывшего игрока никак не отреагировали - да и вряд ли должны были.