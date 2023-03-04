Фелиш – о матче с «Лидсом»: «Мы хотим наконец забить и победить»

Автор единственного гола «Челси» в феврале Жоау Фелиш поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с «Лидсом» на «Стэмфорд Бридж», который состоится в рамках очередного тура Английской премьер-лиги.

«Мы хотим наконец забить и победить. Снова хотим ощутить, что такое победы. Надеюсь, в матче с «Лидсом» нас ждёт новое начало», – сказал Фелиш в интервью официальному сайту «Челси».

Фелиш забил один гол за «Челси» с момент перехода из мадридского «Атлетико» на правах аренды. Это при том, что в пяти матчах с участием Жоау «пенсионеры» в сумме забили всего два гола.

Напомним, что за аренду Фелиша «Челси» заплатил 11 миллионов евро.