Владелец «Лидса» рассказал, как его клуб мог подписать звезду «Ювентуса»

Владелец «Лидса» Андреа Радриццани вспомнил о несостоявшемся переходе Федерико Кьезы.

По словам итальянца, в своё время его клубу были предложены услуги нынешнего вингера «Ювентуса»: «Кого из звёзд Серии А нам предлагали? Федерико Кьезу, – рассказывает Радриццани. – Также мы хотели обменять одного из своих игроков на Николо Дзаньоло, но «Рому» интересовала только чистая продажа. Велись переговоры и по Шарлю де Кетеларе, который в итоге предпочёл перейти в «Милан», – поведал в интервью DAZN владелец «Лидса».

Федерико Кьеза защищает цвета «Ювентуса» с 2020 года. Прошлым летом туринцы выкупили его у «Фиорентины» за 42,5 млн евро.