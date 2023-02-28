Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Владелец «Лидса» рассказал, как его клуб мог подписать звезду «Ювентуса»

28 Февраля 2023 • 22:49 Комментировать
Ювентус
1:1
Торино
1 2.95 X 3.35 2 2.40
1-й тайм

Владелец «Лидса» Андреа Радриццани вспомнил о несостоявшемся переходе Федерико Кьезы.

По словам итальянца, в своё время его клубу были предложены услуги нынешнего вингера «Ювентуса»: «Кого из звёзд Серии А нам предлагали? Федерико Кьезу, – рассказывает Радриццани. – Также мы хотели обменять одного из своих игроков на Николо Дзаньоло, но «Рому» интересовала только чистая продажа. Велись переговоры и по Шарлю де Кетеларе, который в итоге предпочёл перейти в «Милан», – поведал в интервью DAZN владелец «Лидса».

Федерико Кьеза защищает цвета «Ювентуса» с 2020 года. Прошлым летом туринцы выкупили его у «Фиорентины» за 42,5 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лидс Ювентус Федерико Кьеза Николо Дзаньоло Шарль де Кетеларе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС ТОРИНО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.03.23 в 22:45
Арсенал Арсенал
Эвертон Эвертон
1.32 5.60 10.00
Видео
01.03.23 в 23:00
Ливерпуль Ливерпуль
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.46 4.80 6.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Февраля
23:05 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» - «Вулверхэмптон»: прогноз на матч чемпионата Англии – 1 марта 2023
22:56 · Англия. Премьер-лига
Леау: «Мне не нравится лондонская погода»
22:54 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» - «Эвертон»: прогноз на матч чемпионата Англии – 1 марта 2023
22:49 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Лидса» рассказал, как его клуб мог подписать звезду «Ювентуса»
22:49 · Англия. Чемпионшип
Хайкин начнёт кубковую встречу против «Манчестер Сити» на скамейке
22:40 · Англия. Кубок Англии
«Бристоль Сити» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:28 · Англия. Премьер-лига
На Артура Мело появился новый претендент
22:02 · Англия. Премьер-лига
Жезус должен вернуться на поле в скором времени
21:55 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» нацелился на защитника «МЮ»
21:40 · Англия. Премьер-лига
Артета прокомментировал возможный уход Тирни из «Арсенала»
21:32 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе может перейти в английский клуб, за который болеет его мать слухи
21:22 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» определился с альтернативой Осимхену
20:57 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги: «Ливерпуль» заслуживал большего в матче с «Реалом»
20:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готовит новый контракт для Уокера
20:44 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол готов отказать «Реалу» ради перехода в английский топ-клуб
Все новости
Рекомендуем