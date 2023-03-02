Уэсли Фофана: «Я очень долго восстанавливался, но при этом оставался спокойным»

Центральный защитник «Челси» Уэсли Фофана рассказал о том, как восстанавливался после травмы. Напомним, француз получил повреждение осенью в матче Лиги чемпионов против «Милана», после чего пропустил 4 месяца.

«Я очень долго восстанавливался, но при этом оставался спокойным. 4 месяца – серьёзный срок. Я оставался сконцентрированным и тяжело работал. Теперь я здесь. Счастлив, потому что нахожусь с командой. Это очень хорошо», – цитирует Фофана официальный сайт «Челси».

Фофана уже успел отыграть два матча за «Челси» после возвращения в строй. Летом «синие» заплатили за игрока «Лестеру» свыше 80 миллионов евро.