Грасия: «Мы достойно сражались»

В матче двадцать шестого тура английского чемпионата «Челси» обыграл с минимальным преимуществом «Лидс», прервав длительную неудачную серию клуба. Итоги игры прокомментировал Хави Грасия, испанский наставник «Лидса», который недавно возглавил команду.

- Я думаю, что мы сражались достойно и присутствовали в игре. Соперник хорошо начал и доминировал первые пятнадцать минут. Но потом и у нас появились шансы. Просто их не удалось использовать. Второй тайм был более равным. Они забили с углового, в этом компоненте они действительно хороши. Мы улучшали по ходу матча, но этого не хватило, - цитирует слова Грасии BBC Sport.