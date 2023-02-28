«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Челси»

«Манчестер Сити» хотел бы пополнить свои ряды полузащитником «Челси» Матео Ковачичем, у которого летом 2024 года заканчивается контракт с «пенсионерами». Об интересе «горожан» к хорвату сообщил журналист Мэтт Лоу в социальных сетях.

По сведениям источнику, грядущим летом футболисту предстоит принять важное решение по поводу своего будущего. Ранее ходили слухи, что «Челси» может продать 28-летнего Матео, если клуб получит выгодное предложение.

Напомним, Ковачич проводит свой пятый сезон в составе «Челси» после перехода из мадридского «Реала». За этот срок хорват выиграл с командой все возможные трофеи на международной арене.