«Челси» рассматривает вариант с трансфером Влаховича

Лондонский «Челси» присматривается к нападающему туринского «Ювентуса» Душану Влаховичу. По информации от журналиста Саймона Филлипса, 23-летний серб является одним из вариантов для руководства «пенсионеров».

Напомним, зимой 2022 года Влахович обошёлся «Ювентусу» в 82 миллиона евро, которые были уплачены «Фиорентине». «Челси» ищет нового нападающего, а Влахович смотрится очень привлекательным кандидатом для руководства.

На счету Душана 8 голов и 2 результативные передачи в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А. Ранее к футболисту также приписывали интерес со стороны мадридского «Реала».